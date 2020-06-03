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"Дело о картинах" основывается на информации из Википедии, - адвокаты

А музей Гончара, по их словам, штурмовали из-за угрозы уничтожения картин.

"Дело о картинах" основывается на информации из Википедии, - адвокаты
Фото: скриншот

Так называемое «дело о картинах», по которому силовики ГБР штурмовали Музей Гончара, сфабриковано на основе публикации на сайте Гордона, а в качестве доказательств следователи ГБР использовали информацию из Википедии. Об этом заявили адвокаты экс-президента Петра Порошенко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», ссылаясь на документы из суда.

«Получены документы из суда, из которых стало понятно, откуда взялось дело о 43 картинах и как было принято решение ломать двери музея Гончара. Дело образовалось в конце февраля на основании прошлогодней публикации на сайте Гордон. Рапорт по этому поводу писал нынешний глава ГБР Соколов на имя тогдашнего главы ГБР Венедиктовой, которая с тех пор пересела в кресло Генпрокурора. Там говорилось о том, что публикация Гордона дает достаточно оснований считать, что было совершено преступление», - комментирует документы ГБР адвокат Илья Новиков.

«Следствие проводилось очень по-современному - оно проводилось в Википедии. Был составлен протокол осмотра следователем сайта, из которого следует, что на сайте Википедии указано, что Петр Порошенко ранее был Президентом Украины, сейчас является народным депутатом Украины. И это важное для следствия информация была зафиксирована в материалах уголовного дела », - иронизирует Новиков.

«После этого в день, когда ломали двери музея, оперативный отдел ГБР составил служебную записку, фактически ГБР само по себе написал записку о том, что по имеющейся оперативной информации, исходя из поведения людей, в собственности которых находятся картины, то есть директора музея, эти картины планируют уничтожить. Как вещественное доказательство по делу. И для того, чтобы этого не допустить, была устроена эта акция, которую вы все видели», - напомнил Новиков о штурме Музея Гончара, который транслировался в прямом эфире.

«Мы уже говорили о том, что даже Печерский суд признал эти действия незаконными. Сейчас мы понимаем, почему это произошло. Потому что даже в рамках того, что было предоставлено суда, эти натяжки не проходят», - резюмирует Новиков.

Адвокаты обратили внимание на то, что ГБР силой врывалось в Музей Гончара на основании предположений, что руководство Музея может уничтожить картины, а затем ГБР передало эти картины на хранение тому же руководству Музея Гончара.

«Целый уполномоченный ГБР делает вывод, что есть достаточные основания полагать, что руководство Музея Гончара желает уничтожить 43 картины всемирно известных художников стоимостью, как они сами сказали, бешеную кучу миллионов долларов. Именно эти лживые несколько строк были положены следователем Дощенко в основу для организации взлома дверей, захват музея и проведение незаконного обыска в помещении Музея Гончара», - отметил адвокат Игорь Головань.

По его словам, поданы 5 заявлений об уголовном правонарушении, а именно злоупотребление своим служебным положением, незаконное проникновение во владение лица, служебный подлог, то есть внесение заведомо ложных сведений в официальный документ, имеется в виду протокол обыска и другие документы досудебного расследования. Еще два заявления подано относительно препятствования деятельности депутатов и журналистов.

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