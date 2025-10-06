У Верховному Суді – чергове засідання за позовом Порошенка по справі про санкції

Адвокати п'ятого президента і він сам наполягають на незаконності застосування обмежувальних заходів.

Сьогодні, 6 жовтня, у Верховному Суді проходить засідання по справі про застосування санкцій Ради нацбезпеки і оборони проти народного депутата і п'ятого президента Петра Порошенка. Позов подав Порошенко, який вважає указ про обмежувальні заходи проти нього незаконним.

Захист політика стверджує, що документи, на підставі яких проти нього застосували санкції, подали до РНБО "заднім числом" – після підписання президентом відповідного указу. За даними адвокатів, диск із матеріалами РНБО отримала на день пізніше від ухвалення санкцій.

Захист Порошенка стверджує, що на офіційних сайтах досі є як версії документів з помилками у персональних даних Порошенка, так і вже виправлені документи, що, на їхню думку, є ознакою фальсифікації указу.

Раніше представниця президента Володимира Зеленського у Верховному Суді сказала, що до підписаного указу про введення в дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка вносили "технічні правки".

Адвокати нагадали, що 31 липня набуло чинності рішення Вінницького окружного адміністративного суду за позовом Порошенка проти апарату РНБО і його секретаря.

"Зокрема, встановлено, що в матеріалах Указу з додатком, який був направлений на підпис президента і датований 12.02.2025 року, містилися помилки, зокрема, в ідентифікаційному коді Петра Порошенка було зазначено 11 цифр замість 10. Відповідно, судом встановлено обставину, що президентом було введено в дію Указ президента з помилкою", – сказав адвокат Ігор Головань.

Суд встановив, що РНБО витребувала додаток з помилкою в листі і наступного дня, 13 лютого, надіслала інший текст – уже після підписання указу.

Порошенко під час виступу в суді сказав, що зараз є два взаємовиключних твердження. Перше – це заява про те, що санкції застосували на основі висновків фінансового моніторингу про зловживання фонду Петра Порошенка, який нібито використав кошти на партійні структури і виводив їх за кордон. А друга – голови фінмоніторингу Філіппа Проніна, який, за словами Порошенка, сказав, що "ніякої інформації стосовно сфери відповідальності фінансового моніторинга" про фінансові потоки вони не надавали ні президенту, ні Верховній Раді, ні уряду.

"В мене запитання: хто бреше?" – сказав Порошенко.

Позов Порошенка Верховний Суд розглядає з весни цього року. Його анонсували 28 лютого. Адвокати політика заявили, що санкції не є законними, оскільки при їх застосуванні були помилки.

Санкції проти Петра Порошенка