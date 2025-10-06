Рада у вівторок розгляне в першому читанні проєкт закону про Кіберсили ЗСУ

Завтра, 7 жовтня, Верховна Рада розгляне в першому читанні проєкт закону "Про Кіберсили Збройних Сил України".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що в ЗСУ триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії утворені підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

"На виконання вимог Указу Президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14.05.2021 “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”, директивних документів Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт було розроблено робочою групою, до складу якої були включені і профільні фахівці Генерального штабу.

У Генштабі також зазначили, що прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи щодо створення Кіберсил прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором.

Законопроєкт №12349 було зареєстровано в парламенті 19 грудня 2024 року.