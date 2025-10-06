Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаПолітика

Свириденко обговорила із Прем'єр-міністром Нідерландів відбудову української енергетичної інфраструктури

Пріоритетним також залишається спільне оборонне виробництво.

Свириденко обговорила із Прем'єр-міністром Нідерландів відбудову української енергетичної інфраструктури
Юлія Свириденко і Дік Схооф
Фото: Юлія Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з нідерландським колегою Діком Схоофом відновлення та захист української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили забезпечення захисту української енергетичної інфраструктури, та оборонну співпрацю.

"Ворог посилює атаки на енергетику інфраструктуру нашої держави і хоче зробити все, щоб ми втратили свій власний видобуток газу, щоб позбавити нас тепла і світла. Тому особливу увагу приділили захисту та відбудові цього сектору. Це один із ключових пріоритетів уряду забезпечити тепло і світло в українських домівках", – каже Свириденко.

Також глави урядів обговорили спільне бачення щодо продуктивного використання заморожених російських активів для потреб України.

"Це справедливо, адже росія має заплатити високу за агресію", — наголосила Свириденко.

Важливою темою також стало спільне оборонне виробництво, яке залишається пріоритетом, оскільки українська зброя – ключ до безпеки всієї Європи.

"Рада почути запевнення, що підтримка членства України в ЄС є і залишатиметься непохитною для уряду Нідерландів", — зазначила Свириденко.
﻿
