Нідерланди виділять 55 мільйонів євро на відновлення України

Глава уряду Нідерландів закликав до подальшого тиску на Росію.

Нідерланди виділять 55 мільйонів євро на відновлення України
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на пресконференції 3 червня 2025 року
Фото: скриншот відео

Влада Нідерландів спрямує 55 мільйонів євро до трастового фонду Світового банку для відновлення України. 

Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 6 жовтня, пише Суспільне.

"Сьогодні ми анонсуємо, що Нідерланди виділять 55 млн євро до фонду Світового банку "Допомога, відновлення, реконструкція та реформи в Україні", щоб допомогти вашій країні відновитися та відбудуватися. Тому що ваша боротьба — це наша боротьба. А майбутнє України — це майбутнє Європи", — зазначив Схооф.

Прем’єр наголосив, що російська загроза стосується всієї Європи, адже останніми тижнями країни ЄС стикаються з порушеннями повітряного простору російськими БПЛА та літаками, а також з іншими гібридними загрозами.

Схооф також відзначив готовність України ділитися з європейськими партнерами досвідом боротьби з дронами, назвавши це свідченням "нерозривного зв’язку" між Києвом і Європою.

"Україна повинна мати змогу розраховувати на нашу тверду підтримку зараз і в майбутньому. Нідерланди та їхні союзники стоять на вашому боці. Українці мають повне право жити у свободі та безпеці у сильній та незалежній Україні", — заявив він.

Очільник уряду Нідерландів закликав до подальшого тиску на Росію, зокрема через запровадження нових санкцій, аби досягти справедливого й тривалого миру.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Нідерланди надали Україні 20,6 млрд євро допомоги, з яких 13,6 млрд становить військова підтримка.
