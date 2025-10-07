Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Латвія на рік забороняє нерегулярне автобусне сполучення з Росією та Білоруссю

Наразі з країни виконуються три регулярні маршрути до Білорусі та шість - до РФ.

Фото: F64

Уряд Латвії затвердив розпорядження Міністерства зв'язку про обмеження перетину кордонів з Білоруссю та Росією автобусами при здійсненні міжнародних нерегулярних пасажирських перевезень.

Про це повідомляє LSM.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, Держприкордонохороні доручено не пропускати автобуси на пунктах пропуску Патерніеки, Гребнева та Терехово, починаючи з 1 листопада і до кінця жовтня 2026 року.

Заборона поширюється на всіх перевізників незалежно від країни реєстрації юридичної особи чи транспортного засобу.

"У зв'язку із нинішньою геополітичною ситуацією та закликом уряду до жителів Латвії утриматися від поїздок до Білорусі та Росії виявлено збільшення потоку нерегулярних організованих автобусних рейсів, а також затори на прикордонних дорогах. Така ситуація створює додаткові ризики безпеки, зокрема загрози нелегальній імміграції, розвіддіяльності іноземних спецслужб та вербування громадян", - заявив міністр сполучення Атіс Швінка.

Перетин кордону, як і раніше, буде можливим, але тільки на регулярних автобусних рейсах, на яких пасажири реєструються та проходять перевірку.

Наразі з Латвії виконуються три регулярні маршрути до Білорусі та шість - до Росії. 

Раніше Сейм Латвії вирішив не закривати повітряний простір на східному кордоні
