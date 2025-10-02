Сейм Латвії вирішив не закривати повітряний простір на східному кордоні

Сейм Латвії відкинув пропозицію закрити повітряний простір біля східного кордону на постійній основі, до подальшого рішення уряду, але як мінімум до закінчення військових навчань "Захід", що проходять у Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Delfi.
З пропозицією закрити повітряний простір, з метою зміцнення безпеки Латвії та запобігання можливим провокаціям, виступило Національне об'єднання, але парламентарі не підтримали цю ініціативу.
Глава фракції "Прогресивних" Андріс Шуваєв зазначив, що повітряний простір Латвії у Східному прикордонні закрито до 8 жовтня, і латвійська армія перебуває в підвищеній готовності.
Він додав, що рішення про подальші обмеження повітряного простору буде ухвалено після того, як свою оцінку дасть латвійська армія у координації з іншими країнами Балтії.
- 25 вересня два угорські винищувачі з авіабази в Литві піднялися у повітря в межах місії Baltic Air Policing для перехоплення російських літаків.
Перед тим три винищувачі РФ перебували понад 12 хвилин у небі над естонською частиною Фінської затоки. Раніше польська та румунська влада зафіксували польоти російських безпілотників.