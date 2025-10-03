“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Світ

Прем’єр Франції відмовився від «обхідної» конституційної норми, щоб заспокоїти опозицію

Себастьєн Лекорню шукає підтримки для бюджету, щоб уникнути повторення краху попередніх урядів.

Прем’єр Франції відмовився від «обхідної» конституційної норми, щоб заспокоїти опозицію
Себастьєн Лекорню
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що його уряд не застосовуватиме статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалювати закони без голосування в парламенті, передає Politico

Він назвав це «розривом із минулим» і надією на компроміс під час переговорів щодо нового бюджету.

Головним партнером Лекорню можуть стати соціалісти, які й вимагали відмови від «обхідної» конституційної норми. Вони привітали крок прем’єра, але заявили, що цього замало. Лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор назвав запропонований бюджет «недостатнім і тривожним» та вимагає гарантій, що уряд не заблокує спроби переглянути пенсійну реформу, яка підвищила вік виходу на пенсію.

Соціалісти також нагадали, що Лекорню не відмовився від інших конституційних механізмів, які дозволяють уряду переривати парламентські дебати.

Не менше сумнівів має і права партія «Республіканці». Її лідер Бруно Ретайо заявив, що участь його політсили в новому уряді «далеко не гарантована». 

Від того, чи зможе Лекорню домовитися з опозицією, залежить його політичне виживання: минулого року уряд Мішеля Барньє впав після спроби проштовхнути бюджет в обхід парламенту.

  • Напередодні Францією прокотилася нова хвиля протестів. Профспілки тиснули на Лекорню, щобо поступок у проєктів бюджету на 2026 рік.
﻿
