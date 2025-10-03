Прем’єр Франції відмовився від «обхідної» конституційної норми, щоб заспокоїти опозицію

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що його уряд не застосовуватиме статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалювати закони без голосування в парламенті, передає Politico.

Він назвав це «розривом із минулим» і надією на компроміс під час переговорів щодо нового бюджету.

Головним партнером Лекорню можуть стати соціалісти, які й вимагали відмови від «обхідної» конституційної норми. Вони привітали крок прем’єра, але заявили, що цього замало. Лідер Соціалістичної партії Олів’є Фор назвав запропонований бюджет «недостатнім і тривожним» та вимагає гарантій, що уряд не заблокує спроби переглянути пенсійну реформу, яка підвищила вік виходу на пенсію.

Соціалісти також нагадали, що Лекорню не відмовився від інших конституційних механізмів, які дозволяють уряду переривати парламентські дебати.

Не менше сумнівів має і права партія «Республіканці». Її лідер Бруно Ретайо заявив, що участь його політсили в новому уряді «далеко не гарантована».

Від того, чи зможе Лекорню домовитися з опозицією, залежить його політичне виживання: минулого року уряд Мішеля Барньє впав після спроби проштовхнути бюджет в обхід парламенту.