Bloomberg: Європарламент розгляне можливість заборони російської нафти на законодавчому рівні

Європейський парламент обговорює можливість прискореного припинення імпорту російської нафти та газу, прагнучи остаточно розірвати енергетичну залежність від Росії, пише Bloomberg.

Комітет Європарламенту з питань промисловості має намір проголосувати за поправки до так званої регуляції RePowerEU, які передбачають зупинку імпорту російської нафти та нафтопродуктів із початку 2026 року та повну заборону імпорту газу через рік.

Цей крок синхронізував би припинення поставок газу по трубопроводах із забороною морських постачань, яка вже передбачена у пропонованому пакеті санкцій ЄС. На відміну від тимчасових санкцій, ініціатива RePowerEU має на меті довгострокове скорочення залежності від Москви.

Аналітики очікують, що глобальний ринок газу почне переходити в стан надлишку у другій половині наступного року, що знижує ризик дефіциту та стрибка цін у разі європейського відмови від російського газу. Це сприяє широкій політичній підтримці стратегічного розриву з Росією після її вторгнення в Україну.

Початково Єврокомісія пропонувала припинити потоки газу з Росії лише наприкінці 2027 року. Проте зараз прискорену відмову підтримали члени кількох політичних груп у парламенті.

Згідно з поправками до RePowerEU, нові закупівлі російського газу будуть заборонені з початку наступного року. Існуючі короткострокові контракти зможуть діяти до середини червня, а довгострокові — до 1 січня 2027 року.

Нафта та нафтопродукти

У запланованому на 16 жовтня голосуванні комітет також розгляне заборону російської нафти та нафтопродуктів із початку наступного року. Початкова пропозиція Єврокомісії не передбачала конкретної дати припинення імпорту, зобов’язуючи країни-члени готувати власні плани диверсифікації постачань.

Розгляд RePowerEU ведеться одночасно у двох напрямках: у парламенті та серед країн-членів. Після узгодження позицій розпочнуться переговори з Комісією щодо остаточного вигляду регуляції.

Хоча ЄС значно скоротив закупівлі російської нафти та газу з 2022 року, блок все ще отримує близько 15% свого зрідженого природного газу з Росії. Це робить РФ другим за обсягом постачальником після США, із щомісячним рахунком від €500 млн до €700 млн.

Комісія також планує ввести тарифи на залишковий імпорт російської нафти через трубопровід “Дружба” до Угорщини та Словаччини, якщо поставки не будуть припинені. Будапешт і Братислава поки що неохоче диверсифікують постачання та блокують заходи, що, на їхню думку, загрожують енергетичній безпеці.

За даними Bloomberg, потоки російської нафти до Угорщини та Словаччини через “Дружбу” в першій половині року становили близько 220 тис. барелів на день.

У той час як пакет санкцій вимагає одностайного схвалення усіх 27 держав-членів ЄС, заходи RePowerEU потребують кваліфікованої більшості у Раді ЄС та підтримки більшості у парламенті.