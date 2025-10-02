У Франції сьогодні знову протестуватимуть проти політики жорсткої економії

Страйкарі далі тиснутимуть на прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, який намагається скласти бюджетний проєкт.

Французькі профспілки сьогодні проведуть нові протести проти політики жорсткої економії, намагаючись далі тиснути на прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, який намагається скласти бюджетний проект.

Про це повідомляє Bloomberg.

Плануються страйки освітян та працівників транспорту. Водночас очікується, що вони будуть менш руйнівними, ніж протести, що відбулися 18 вересня. Перебої в авіасполученні мають залишатися обмеженими, очікується, що лише в паризькому аеропорту Бове скоротиться кількість рейсів. Швидкісні поїзди та паризьке метро повинні працювати в звичайному режимі.

Профспілки закликали до останнього раунду протестів після зустрічі з Лекорню минулого тижня. Лідери профспілок заявили, що обговорення не дали жодної ясності щодо поступок, на які він готовий піти у своєму проекті бюджету.

Президент Еммануель Макрон, який призначив Лекорню очільником французького уряду у вересні, доручив йому досягти консенсусу щодо бюджету з політичними суперниками, перш ніж робити офіційні пропозиції. Але перші перемовини з опозиційними партіями показали незначний прогрес.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, масові марші 18 вересня зібрали понад 500 тисяч людей. Профспілки натомість заявили, що ця цифра близька до 1 мільйона.

Лекорню, який ще не детально оприлюднив свої бюджетні пропозиції, минулого тижня заявив, що прагне скоротити дефіцит приблизно до 4,7% від обсягу економічного виробництва у 2026 році. Це лише трохи менш амбітно, ніж ціль у 4,6% попереднього прем'єр-міністра Франсуа Байру, який у вересні втратив вотум довіри через фіскальні плани.