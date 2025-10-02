У Франції сьогодні знову протестуватимуть проти політики жорсткої економії

Французькі профспілки сьогодні проведуть нові протести проти політики жорсткої економії, намагаючись далі тиснути на прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, який намагається скласти бюджетний проект.
Про це повідомляє Bloomberg.
Плануються страйки освітян та працівників транспорту. Водночас очікується, що вони будуть менш руйнівними, ніж протести, що відбулися 18 вересня. Перебої в авіасполученні мають залишатися обмеженими, очікується, що лише в паризькому аеропорту Бове скоротиться кількість рейсів. Швидкісні поїзди та паризьке метро повинні працювати в звичайному режимі.
Профспілки закликали до останнього раунду протестів після зустрічі з Лекорню минулого тижня. Лідери профспілок заявили, що обговорення не дали жодної ясності щодо поступок, на які він готовий піти у своєму проекті бюджету.
Президент Еммануель Макрон, який призначив Лекорню очільником французького уряду у вересні, доручив йому досягти консенсусу щодо бюджету з політичними суперниками, перш ніж робити офіційні пропозиції. Але перші перемовини з опозиційними партіями показали незначний прогрес.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, масові марші 18 вересня зібрали понад 500 тисяч людей. Профспілки натомість заявили, що ця цифра близька до 1 мільйона.
Лекорню, який ще не детально оприлюднив свої бюджетні пропозиції, минулого тижня заявив, що прагне скоротити дефіцит приблизно до 4,7% від обсягу економічного виробництва у 2026 році. Це лише трохи менш амбітно, ніж ціль у 4,6% попереднього прем'єр-міністра Франсуа Байру, який у вересні втратив вотум довіри через фіскальні плани.
- Намагаючись досягти угоди щодо бюджету, Лекорню відмовився від непопулярного плану Байру скасувати два державні свята. Але він відкинув основні вимоги опозиційних законодавців скасувати пенсійну реформу Макрона та запровадити податок на багатство, запропонований економістом Габріелем Цукманом.
- У Франції 18 вересня спалахнули масштабні протести: державні службовці, працівники транспорту, вчителі, медики і фармацевти вийшли на вулиці у відповідь на запропоновані урядом бюджетні скорочення і реформи. За різними оцінками, у акціях взяли участь сотні тисяч людей. Уряд прогнозував близько 800 000 учасників, профспілка CGT оголосила про понад мільйон протестувальників по всій країні.