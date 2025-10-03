«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Принц Вільям пообіцяв "змінити монархію" під час майбутнього правління

Спадкоємець престолу прагне переглянути деякі традиції.

Принц Вільям пообіцяв "змінити монархію" під час майбутнього правління
Принц Вільям та принцеса Кетрін
Фото: EPA/UPG

Майбутній король Британії, а нині принц Уельський Вільям в інтерв'ю для Apple TV+ несподівано заявив про наміри внести зміни до звичної моделі британської монархії.

Як пише BBC, старший син короля Чарльза ІІІ не уточнив, які саме реформи має на увазі. Проте сказав, що "не боїться змін і радіє перспективі, хоч і не надто радикально, але змінити на краще те, що потребує оновлення".

Згодом Вільям пояснив, що йдеться про деякі традиції, які "викликають питання щодо своєї мети у сучасному світі". Принц хоче, щоб монархія "була доцільною і виконувала максимум того, на що здатна, використовуючи свій вплив". 

В інтерв'ю Вільям також висловив захоплення тим, як його батько та дружина Кетрін боролися з онкологічними захворюваннями упродовж останнього року та підкреслив бажання "створити світ, яким би пишалися його діти".  
﻿
