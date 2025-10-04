У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Суд у Нідерландах скасував заборону на експорт запчастин винищувачів до Ізраїлю

Але поставки поки відновлені не будуть.

Суд у Нідерландах скасував заборону на експорт запчастин винищувачів до Ізраїлю
Винищувач F-35
Фото: Міноборони Нідерландів

Верховний суд Нідерландів заперечив право Апеляційного суду в Гаазі визначати, чи дозволено уряду експортувати для Ізраїлю компоненти винищувачів F-35.

Як пише "Укрінформ", у країні склалася ситуація, коли передачу запчастин до літаків зупинило не рішення виконавчої влади, а судовий припис. Суд у Гаазі вирішив, що Ізраїль може використати зброю для "серйозних порушень міжнародного гуманітарного права".

Проте, на думку суду вищої інстанції, це було перевищенням повноважень. Тому тепер саме уряду дали можливість упродовж шести тижнів провести оцінку доцільності експорту компонентів літаків з урахуванням гуманітарного аспекту. Цим займатиметься міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва.

Нідерланди стали однією із небагатьох країн західної Європи, яка поки не розглядає питання визнання незалежності Палестини.
