Нідерланди визнають палестинську державу пізніше

Терміни визнання не уточнюються.

Нідерланди визнають палестинську державу пізніше
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що наразі його країна не готова визнати палестинську державу, повідомляє NOS.

“Нідерланди визнають палестинську державу на пізнішому етапі в рамках політичного процесу, який має розпочатися зараз”, – сказав ван Віл. 

Водночас він не уточнив терміни визнання. 

На засіданні ООН ван Віл повторив підтримку рішення про створення двох держав, і наголосив, що насильство має припинитися.
