Нідерланди визнають палестинську державу пізніше

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що наразі його країна не готова визнати палестинську державу, повідомляє NOS.
“Нідерланди визнають палестинську державу на пізнішому етапі в рамках політичного процесу, який має розпочатися зараз”, – сказав ван Віл.
Водночас він не уточнив терміни визнання.
На засіданні ООН ван Віл повторив підтримку рішення про створення двох держав, і наголосив, що насильство має припинитися.
Палестину визнала ще одна європейська держава - Монако.
Франція визнала палестинську державу на всесвітньому саміті в Нью-Йорку.
Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що його країна визнала Палестину державою.
Канада і Австралія оголосили про визнання Палестини.
Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія.