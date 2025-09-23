Нідерланди визнають палестинську державу пізніше

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл повідомив, що наразі його країна не готова визнати палестинську державу, повідомляє NOS.

“Нідерланди визнають палестинську державу на пізнішому етапі в рамках політичного процесу, який має розпочатися зараз”, – сказав ван Віл.

Водночас він не уточнив терміни визнання.

На засіданні ООН ван Віл повторив підтримку рішення про створення двох держав, і наголосив, що насильство має припинитися.