Урсула фон дер Ляєн обговорила з Трампом тиск на Росію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про розмову з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

“Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи Росії від викопного палива. Саме це робить Європа з нашим 19-м пакетом санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського ЗПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах”, - написала фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що до 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом.

Також співрозмовники звернули увагу на провокації Кремля, включаючи регулярні вторгнення в європейський повітряний простір, що є “явними спробами перевірити нашу відповідь”.

“Тож Європа прискорює свої оборонні зусилля, щоб зміцнити свій східний фланг. Вона повинна виступати щитом як для Європи, так і для НАТО”, - написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона подякувала Трампу за відданість справі полегшення становища зниклих безвісти дітей України, і запевнила, що Європа та США працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути їх.

“Нарешті, ми обговорили ситуацію на Близькому Сході. Ми обидва погоджуємося, що страждання цивільного населення мають припинитися. Європа твердо стоїть на позиції рішення про створення двох держав”, - підсумувала президентка Єврокомісії.