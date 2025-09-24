Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Омбудсмен Лубінець заявив, що без збільшення зарплат неможливо підняти авторитет держслужби в Україні

Він зазначив, що наразі держслужбовець може звернутися до міжнародної інституції з резюме й отримати там мінімум втричі вищу зарплату.

Омбудсмен Лубінець заявив, що без збільшення зарплат неможливо підняти авторитет держслужби в Україні
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що для підняття авторитету державної служби необхідно кардинально піднімати заробітні плати у державному управлінні, передає Інтерфакс-Україна. 

“Нам треба розмірковувати, як кардинально змінити статус державного службовця, представника органів місцевого самоврядування у вигляді підняття авторитету цієї роботи”, – сказав Лубінець на Рішельє-форумі публічної служби у середу.

Він зауважив, що з його досвіду на держслужбі працюють одні з найкращих фахівців, але дуже часто вони отримують одну з найменших заробітних плат.

“Неможливо підняти авторитет державної служби без кардинального підняття заробітних плат в державному управлінні”, – наголосив омбудсмен.

Як приклад він навів власну інституцію, де кожен співробітник, особливо департаменту міжнародного співробітництва, може звернутися до міжнародної інституції з резюме і отримати там мінімум втричі вищу зарплату.

“Це ситуація, яку, на мій погляд, потрібно кардинально змінити”, – додав Лубінець.
