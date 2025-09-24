Сіярто заявив, що Угорщина не відмовиться купувати російську нафту, навіть якщо попросить Трамп

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не відмовиться від закупівлі російської нафти, навіть якщо з таким проханням звернеться президент США Дональд Трамп, передає Bloomberg.

«Ми є країною без виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали доступ до узбережжя, могли збудувати нафтопереробний завод чи LNG-термінал і виходити на глобальний ринок. Але це не так», — сказав Сіярто в інтерв’ю ATV у Нью-Йорку, де він бере участь у Генасамблеї ООН.

Раніше Трамп заявив журналістам під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, що може використати добрі відносини з прем’єром Віктором Орбаном, аби закликати його припинити імпорт російської нафти.

Питання енергетичної залежності Будапешта від Москви залишається однією з ключових проблем для ЄС, який намагається посилити обмеження на імпорт російських енергоносіїв. Угорщина та Словаччина й надалі блокують ініціативи, які, на їхню думку, можуть поставити під загрозу їхню енергетичну безпеку.