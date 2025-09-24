Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Глава МЗС Німеччини: Європа повинна «подорослішати» та посилити підтримку України після зміни позиції Трампа
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у середу в інтерв'ю німецькому радіо Deutschlandfunk заявив, що Європа повинна «подорослішати» та посилити свою підтримку України після коментарів президента США Дональда Трампа про підтримку Києва щодо повернення всієї окупованої Росією території, передає Reuters.

Вадефуль сказав, що Трамп усвідомив, що його власні зусилля не змогли переконати Путіна припинити війну в Україні.

Зауваження Трампа в ефірі Truth Social ознаменували різку та значну зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території для припинення війни та розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці лише минулого місяця.

Як зазначає видання, не одразу було зрозуміло, чи підкріпить Трамп свої слова зміною політики США, що може зберегти на Європі обов'язок задовольняти більше потреб України за допомогою зброї та фінансування, оскільки роль Вашингтона зменшується.

Європейці неодноразово казали, «що нам справді потрібно подорослішати... Ми повинні стати більш суверенними», – сказав Вадефул.

«І саме тому ми повинні подивитися на те, чого ми самі можемо досягти. Ми можемо досягти набагато більшого; не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися на те, які інші фінансові та військові варіанти у нас є».

Коментарі Трампа були корисними для України та для Європи, сказав Вадефуль, оскільки президент «справді повинен визнати, що його значні зусилля з Путіним поки що були безуспішними». Однак Вадефуль попередив, що посилення зусиль Європи у сфері безпеки буде нелегким.

Двоє чиновників, які поспілкувалися з Reuters на умовах анонімності, також застерігають, що Трамп може сигналізувати, що зараз Європа має допомогти Україні.

«Здається, він [Трамп] прощається, чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі: для нас все гаразд. Ми знаємо, що нам слід робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Високопоставлений східноєвропейський дипломат заявив, що коментарі Трампа щодо України мали на меті вказати на зміну позиції та показати, «що він починає відходити від політики, надсилаючи повідомлення про те, що це питання Європи».
