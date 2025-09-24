Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПолітика

​Зеленський обговорив з президентом Панами санкції проти російського танкерного флоту

Також Зеленський запросив Хосе Рауля Муліно відвідати Україну.

​Зеленський обговорив з президентом Панами санкції проти російського танкерного флоту
Володимир Зеленський та Хосе Рауль Муліно
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із панамським колегою Хосе Раулем Муліно, на якій обговорили санкції проти російського танкерного флоту.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Хосе Рауль Муліно зазначив, що Панама вже скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів, частина яких перебуває в неналежному стані та небезпечна для експлуатації”, - йдеться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський подякував Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, і особливо українських дітей. Глава держави зауважив, що Україна готує резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, закликав її підтримати й запросив приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Президент України повідомив, що наша держава перебуває на фінальному етапі відкриття посольства у столиці Панами. Також Зеленський відзначив підтримку з боку панамського уряду в цьому процесі.

Крім того Зеленський розповів про злочини Росії проти дітей, зокрема про те, як росіяни вивозять їх із дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях до РФ. Таким чином росіяни роблять усе, щоб стерти ідентичність юних українців та змусити забути рідну мову.

Володимир Зеленський запросив Хосе Рауля Муліно приїхати до України.
