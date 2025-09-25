Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Олена Зеленська зустрілась із Меланією Трамп

Перші леді обговорили важливість захисту дітей і їхнього дитинства.

Олена Зеленська зустрілась із Меланією Трамп
Олена Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп
Фото: Пресслужба ОП

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч у Нью-Йорку із першою леді США Меланією Трамп.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку нашої країни та за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни РФ проти України. 

Також вона висловила окрему вдячність за лист ,який містив заклик Меланії Трамп до російського диктатора про мир для дітей.

Перші леді обговорили важливість захисту спільних цінностей, передусім дітей і їхнього дитинства.
