Олена Зеленська зустрілась із Меланією Трамп

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч у Нью-Йорку із першою леді США Меланією Трамп.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку нашої країни та за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни РФ проти України.

Також вона висловила окрему вдячність за лист ,який містив заклик Меланії Трамп до російського диктатора про мир для дітей.

Перші леді обговорили важливість захисту спільних цінностей, передусім дітей і їхнього дитинства.