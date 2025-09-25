Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Туреччина та США підписали Меморандум щодо стратегічного співробітництва в галузі ядерної енергетики

Документ підписали міністр енергетики Туреччини та держсекретар США.

Фото: Алпарслан Байрактар.

Туреччина та США підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва в галузі цивільної ядерної енергетики.

Про це повідомив голова Міненерго Туреччини Алпарслан Байрактар.

“Ми започаткували новий процес, який ще більше поглибить глибоке та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами в галузі ядерної енергетики”, - написав він.

Міністр зазначив, що він підписав документ з Державним секретарем США Марко Рубіо у присутності лідерів.

“Я сподіваюся, що робота, яка буде проведена в рамках угоди, буде взаємовигідною для обох країн у найближчий період”, - написав Байрактар.
