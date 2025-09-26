ЗМІ: наглядова рада звільнила голову "Укренерго" Зайченка

Зайченка було призначено на посаду голови правління у червні 2025 року.

Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерела.

Деталі мотивів рішення наразі не розкриваються. Всі члени правління компанії наразі виконують обов’язки керівників. Відомо, що тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначено Олексія Брехта.

Віталія Зайченка було призначено на посаду голови правління у червні 2025 року. Тоді за його кандидатуру проголосували всі семеро членів наглядової ради. До призначення він працював головним диспетчером компанії.

13 червня Міністерство енергетики, як єдиний акціонер "Укренерго", внесло зміни до статуту компанії. Вони передбачають можливість обрання голови правління кількома спробами: перші дві — кваліфікованою більшістю щонайменше п’яти голосів із семи, третя — простою більшістю.

