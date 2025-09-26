Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЗМІ: наглядова рада звільнила голову "Укренерго" Зайченка

Зайченка було призначено на посаду голови правління у червні 2025 року. 

ЗМІ: наглядова рада звільнила голову "Укренерго" Зайченка
Фото: Міненерго

Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління. 

Про це пише Суспільне з посиланням на джерела.

Деталі мотивів рішення наразі не розкриваються. Всі члени правління компанії наразі виконують обов’язки керівників. Відомо, що тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначено Олексія Брехта.

Віталія Зайченка було призначено на посаду голови правління у червні 2025 року. Тоді за його кандидатуру проголосували всі семеро членів наглядової ради. До призначення він працював головним диспетчером компанії.

13 червня Міністерство енергетики, як єдиний акціонер "Укренерго", внесло зміни до статуту компанії. Вони передбачають можливість обрання голови правління кількома спробами: перші дві — кваліфікованою більшістю щонайменше п’яти голосів із семи, третя — простою більшістю.

Наразі тимчасово виконувати обов'язки очільника компанії буде Олексій Брехт.
