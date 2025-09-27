У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Оболонський острів в Києві отримав перший в Україні Green Flag – міжнародну екологічну відзнаку, - Кличко

Це означає, що острів відповідає високим міжнародним стандартам управління, безпеки, доступності та екологічності.

Оболонський острів в Києві отримав перший в Україні Green Flag – міжнародну екологічну відзнаку, - Кличко
Оболонський острів отримав екологічну відзнаку
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Оболонський острів в Києві отримав престижну міжнародну відзнаку Green Flag Award, яка свідчить про високі стандарти управління, безпеки, доступності та екологічності . Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На Оболонському острові підійняли перший в Україні Зелений прапор, Green Flag Award — це престижна міжнародна екологічна відзнака, яку отримав острів. Вона підтверджує, що улюблене місце відпочинку киян та гостей столиці відповідає високим міжнародним стандартам управління, безпеки, доступності та екологічності. Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі», - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Green Flag Award — це престижна міжнародна екологічна відзнака
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Green Flag Award — це престижна міжнародна екологічна відзнака

Як зазначив мер Києва, онлайн-оцінювання відбулося в кінці липня цього року за участі міжнародних суддів, що забезпечило прозорість та об'єктивність процесу. Організаторами заходу виступили Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА спільно з КП «Плесо».

«Рішення про нагородження острова Green Flag Award ухвалили за підсумками ретельного тестування та перевірки відповідності наданої інформації реальному стану справ. Ця нагорода робить Оболонський острів ще більш привабливим місцем відпочинку», - зазначив Віталій Кличко. 

Green Flag Award – міжнародна акредитація, заснована у 1996 році, яка встановлює стандарти якості для управління парками, природними територіями та іншими відкритими просторами. Її адмініструє організація Keep Britain Tidy за ліцензією Департаменту з підвищення рівня життя, житлової політики та громад Великої Британії, який є структурним підрозділом британського уряду.
