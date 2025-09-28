Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії зміцнення обороноздатності України

Також сторони обговорили інциденти з дронами в Європі.

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере обороноздатність України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Вдячний за підтримку після нічного підлого російського обстрілу, який забрав життя українців. Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає", — ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись.

Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом. "Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", — додає Президент.