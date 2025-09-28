Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії зміцнення обороноздатності України

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере обороноздатність України.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Вдячний за підтримку після нічного підлого російського обстрілу, який забрав життя українців. Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає", — ідеться у повідомленні.
Сторони обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись.
Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом. "Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", — додає Президент.
- У Норвегії кажуть, що Росія тричі порушила повітряний простір країни у 2025 році.