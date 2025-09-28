Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії зміцнення обороноздатності України

Також сторони обговорили інциденти з дронами в Європі.

Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії зміцнення обороноздатності України
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере обороноздатність України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Вдячний за підтримку після нічного підлого російського обстрілу, який забрав життя українців. Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає", — ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись. 

Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом. "Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", — додає Президент.
