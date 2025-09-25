“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Росія та Китай просять Радбез ООН відтермінувати повернення санкцій проти Ірану

Голосування заплановане на завтра, 26 вересня.

Росія та Китай просять Радбез ООН відтермінувати повернення санкцій проти Ірану
Ілюстративне ото
Фото: DW

Росія та Китай звернулись до Радбезу ООН з проханням проголосувати за проект резолюції щодо відтермінування на 6 місяців повторного запровадження санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Всі санкції ООН проти Ірану мають бути відновлені о 20:00 за східним часом у п'ятницю (00:00 за Гринвічем у суботу). Це сталось після того, як Великобританія, Франція та Німеччина розпочали 30-денний процес, звинувачуючи Тегеран у порушенні угоди 2015 року зі світовими державами, спрямованої на запобігання розробці іранської ядерної зброї.

Щоб цю резолюцію прийняли, за неї мають проголосувати щонайменше 9 країн у Радбезі ООН, і до того ж не має бути жодного вето з боку Великобританії, Франції чи США.

Водночас дипломати заявили, що перспективи уникнути повторного запровадження санкцій без угоди між Іраном та європейцями є незначними.

Великоританія, Франція та Німеччина запропонували відтермінування до шести місяців, щоб надати простір для переговорів щодо довгострокової угоди щодо іранської ядерної програми, якщо Тегерана відновить доступ для ядерних інспекторів ООН, вирішить питання щодо своїх запасів збагаченого урану та розпочне переговори зі США.
﻿
