Росія: заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, небезпечні своїми наслідками

З такою заявою виступив речник російського диктатора.

Росія: заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, небезпечні своїми наслідками
Пєсков і Путін
Фото: росзмі

Речник президента Росії Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, відреагував на заяви європейських політиків щодо можливого збиття російських літаків, які порушили повітряний простір країн НАТО, передає “Радіо Свобода”.

“Це схоже на механізм, що самозбуджується, – зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше безрозсудні і безвідповідальні і, звичайно, небезпечні своїми наслідками”, – сказав Пєсков.

Він запевнив, що НАТО не має вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

  • Раніше Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяву прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що Варшава готова збивати іноземні літаки, які вторгнуться у її повітряний простір.

  • Туск напередодні заявив, що “ми, безумовно, приймемо рішення збивати об’єкти, коли вони порушать нашу територію. Тут немає місця для дискусій”.

  • Нещодавно три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії.
