Росія: заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, небезпечні своїми наслідками

Речник президента Росії Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, відреагував на заяви європейських політиків щодо можливого збиття російських літаків, які порушили повітряний простір країн НАТО, передає “Радіо Свобода”.

“Це схоже на механізм, що самозбуджується, – зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше безрозсудні і безвідповідальні і, звичайно, небезпечні своїми наслідками”, – сказав Пєсков.

Він запевнив, що НАТО не має вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Європейські дипломати попередили РФ, що НАТО готове відповісти на порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки.

Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, якщо вони порушують повітряний простір Альянсу.