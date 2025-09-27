Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаПолітика

Україна вітає рішення Сирії видати ордер на арешт свого експрезидента Башара Асада

Україна підтримує всі зусилля з притягнення Асада до відповідальності.

Україна вітає рішення Сирії видати ордер на арешт свого експрезидента Башара Асада
ілюстративне фото: Зеленський у Софійському соборі, 20 вересня 2025
Фото: скрін

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вітає рішення Сирії видати ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримує всі зусилля з притягнення його до відповідальності.

Як зазначив Зеленський, з грудня минулого року Асад переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою.

Президент України назвав показовим, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності.

“Росія приховує свої власні злочини та злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності – це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини. Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини. Президенти України та Сирії серед іншого обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці.
