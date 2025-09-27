Україна вітає рішення Сирії видати ордер на арешт свого експрезидента Башара Асада

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вітає рішення Сирії видати ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримує всі зусилля з притягнення його до відповідальності.

Як зазначив Зеленський, з грудня минулого року Асад переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою.

Президент України назвав показовим, що найвідоміші вбивці й злочинці світу переховуються від правосуддя в столиці безкарності.

“Росія приховує свої власні злочини та злочини інших. Єдиний спосіб покласти край безкарності – це тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини. Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини. Президенти України та Сирії серед іншого обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці.