Сіярто назвав фейком опублікований Сибігою маршрут угорського дрона. А Орбан попросив Зеленського припинити “цькування”

Перед цим Андрій Сибіга оприлюднив точний маршрут БпЛА «для сліпих угорських чиновників». А Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників. За словами глави держави, ймовірно, це були угорські дрони.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком опублікований главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут руху угорського дрона над Україною.

Про це Сіярто написав у соцмережі Х.

“Це фейк! Не варто себе дискредитувати!” – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського: "Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно впала без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас цькувати!"

