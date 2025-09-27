Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Сіярто назвав фейком опублікований Сибігою маршрут угорського дрона. А Орбан попросив Зеленського припинити “цькування”

Перед цим Андрій Сибіга оприлюднив точний маршрут БпЛА «для сліпих угорських чиновників». А Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників. За словами глави держави, ймовірно, це були угорські дрони.

Сіярто назвав фейком опублікований Сибігою маршрут угорського дрона. А Орбан попросив Зеленського припинити “цькування”
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком опублікований главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут руху угорського дрона над Україною. 

Про це Сіярто написав у соцмережі Х.

“Це фейк! Не варто себе дискредитувати!” – йдеться в повідомленні.

Перед цим Андрій Сибіга оприлюднив точний маршрут БпЛА «для сліпих угорських чиновників». 

Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського: "Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно впала без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас цькувати!"

  • Про угорські дрони в Україні Володимирові Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.
  • Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».
  • Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».
  • Міноборони Угорщини заперечило, що їхні ЗС могли здійснювати такі польоти.
  • Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини. Сили оборони у відповідь патрулювали небо над Ужгородським районом розрахунком БпЛА СБС.
