Сіярто назвав фейком опублікований Сибігою маршрут угорського дрона. А Орбан попросив Зеленського припинити “цькування”

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком опублікований главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут руху угорського дрона над Україною.
Про це Сіярто написав у соцмережі Х.
“Це фейк! Не варто себе дискредитувати!” – йдеться в повідомленні.
This is fake! You should not discredit yourself! https://t.co/oeJ6YmwKqQ— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 27, 2025
Перед цим Андрій Сибіга оприлюднив точний маршрут БпЛА «для сліпих угорських чиновників».
Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського: "Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно впала без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас цькувати!"
Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2025
- Про угорські дрони в Україні Володимирові Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.
- Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».
- Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».
- Міноборони Угорщини заперечило, що їхні ЗС могли здійснювати такі польоти.
- Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини. Сили оборони у відповідь патрулювали небо над Ужгородським районом розрахунком БпЛА СБС.