Міноборони Угорщини заперечило, що їхні дрони були на українській території

У відомстві додали, що угорський уряд кілька місяців тому посилив захист повітряного простору на сході країни.

Міноборони Угорщини заперечило, що їхні дрони були на українській території
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Міністерство оборони Угорщини спростувало слова президента України Володимира Зеленського про нібито політ угорських дронів над українською територією, пише видання Telex.

У відомстві зазначили, що слова Зеленського «не відповідають дісності».

«Польоту, який нібито відбувся поблизу українсько-угорського кордону, Збройні сили Угорщини не здійснювали і не отримували такого наказу. Українська сторона також не надавала нам інформації щодо такого випадку, хоча ми перебуваємо з нею у постійному контакті», - зазначило угорське оборонне відомство.

Міністерство також заявило, що угорський уряд кілька місяців тому посилив захист повітряного простору на сході країни.

Також у відомстві нагадали, що в Угорщині відбуваються навчання Adaptive Hussars 2025 у рамках НАТО. Вони триватимуть до середини жовтня:

«Про навчання постійно інформуються не лише союзники по НАТО, а й українська сторона», — додали у Будапешті.

  • 26 вересня Володимир Зеленський провів нараду з військовими, після якої повідомив про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.
  • Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».
  • Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».
