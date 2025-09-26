Міноборони Угорщини заперечило, що їхні дрони були на українській території

Міністерство оборони Угорщини спростувало слова президента України Володимира Зеленського про нібито політ угорських дронів над українською територією, пише видання Telex.
У відомстві зазначили, що слова Зеленського «не відповідають дісності».
«Польоту, який нібито відбувся поблизу українсько-угорського кордону, Збройні сили Угорщини не здійснювали і не отримували такого наказу. Українська сторона також не надавала нам інформації щодо такого випадку, хоча ми перебуваємо з нею у постійному контакті», - зазначило угорське оборонне відомство.
Міністерство також заявило, що угорський уряд кілька місяців тому посилив захист повітряного простору на сході країни.
Також у відомстві нагадали, що в Угорщині відбуваються навчання Adaptive Hussars 2025 у рамках НАТО. Вони триватимуть до середини жовтня:
«Про навчання постійно інформуються не лише союзники по НАТО, а й українська сторона», — додали у Будапешті.
- 26 вересня Володимир Зеленський провів нараду з військовими, після якої повідомив про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, це були угорські дрони. «Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», - додав президент.
- Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «привидів бачить».
- Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про «лицемірство та моральну деградацію» угорського уряду, «відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля».