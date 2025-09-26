Міноборони Угорщини заперечило, що їхні дрони були на українській території

У відомстві додали, що угорський уряд кілька місяців тому посилив захист повітряного простору на сході країни.

Міністерство оборони Угорщини спростувало слова президента України Володимира Зеленського про нібито політ угорських дронів над українською територією, пише видання Telex.

У відомстві зазначили, що слова Зеленського «не відповідають дісності».

«Польоту, який нібито відбувся поблизу українсько-угорського кордону, Збройні сили Угорщини не здійснювали і не отримували такого наказу. Українська сторона також не надавала нам інформації щодо такого випадку, хоча ми перебуваємо з нею у постійному контакті», - зазначило угорське оборонне відомство.

Міністерство також заявило, що угорський уряд кілька місяців тому посилив захист повітряного простору на сході країни.

Також у відомстві нагадали, що в Угорщині відбуваються навчання Adaptive Hussars 2025 у рамках НАТО. Вони триватимуть до середини жовтня:

«Про навчання постійно інформуються не лише союзники по НАТО, а й українська сторона», — додали у Будапешті.