Зеленський: з США обговорюють megadeal про продаж озброєння

Володимри Зеленський на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Українська делегація в США обговорювала велику угоду про придбання американського озброєння. Робоча назва цієї угоди – megadeal, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 вересня. За його словами, Україна передала Штатам список збройних потреб на $90 млрд.

Також обговорювали придбання Сполученими Штатами дронів українського виробництва. Зустрічі на цю тему триватимуть.

“Є дуже хороша зустріч з президентом Сполучених Шатів. Ми маємо розуміння між нашими командами, що реально відбувається на полі бою і який може бути прогрес”, – сказав він.

Були й результативні зустрічі з представниками американського бізнесу, які хочуть інвестувати в Україну через спільний фонд. Згодом відбудуться зустрічі стосовно енергетики.

На рівні Кабінету міністрів перемовини пройдуть у жовтні – їх у США проведе прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

“У нас була домовленість стосовно покупки відповідної зброї в Сполучених Штатів через різні програми”, – сказав президент, анонсувавши подальші зустрічі на цю тему.