Зеленський: з США обговорюють megadeal про продаж озброєння

Українська делегація в США обговорювала велику угоду про придбання американського озброєння. Робоча назва цієї угоди – megadeal, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 вересня. За його словами, Україна передала Штатам список збройних потреб на $90 млрд.
Також обговорювали придбання Сполученими Штатами дронів українського виробництва. Зустрічі на цю тему триватимуть.
“Є дуже хороша зустріч з президентом Сполучених Шатів. Ми маємо розуміння між нашими командами, що реально відбувається на полі бою і який може бути прогрес”, – сказав він.
Були й результативні зустрічі з представниками американського бізнесу, які хочуть інвестувати в Україну через спільний фонд. Згодом відбудуться зустрічі стосовно енергетики.
На рівні Кабінету міністрів перемовини пройдуть у жовтні – їх у США проведе прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
“У нас була домовленість стосовно покупки відповідної зброї в Сполучених Штатів через різні програми”, – сказав президент, анонсувавши подальші зустрічі на цю тему.
- Цього тижня Україна брала участь в заходах Генасамблеї ООН та на її полях. Була двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. За її результатами американський президент уперше сказав, що Україна за підтримки Європи ймовірно зможе повернути всі свої території. Раніше в Вашингтоні казали, що їй доведеться йти на поступки.