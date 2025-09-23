Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСвіт

Трамп: Україна за підтримки ЄС може виграти і повернути всі території

Американський президент вважає, що зараз саме час для України діяти. 

Трамп: Україна за підтримки ЄС може виграти і повернути всі території
Президент США Дональд Трамп перед зустріччю президента України Володимира Зеленського у Білому домі, 18 серпня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна за підтримки Євросоюзу може боротися і перемогти та повернути всі свої території. Про це він написав у Truth Social після переговорів із українським колегою в Нью-Йорку 23 вересня

Трамп дійшов такого висновку "після отримання повного розуміння" військової і економічної ситуації України і Росії. Трамп додав, що бачить економічні негаразди в Росії. 

"З часом, з терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, оригінальні кордони, з яких почалася війна, є дуже імовірним варіантом. Чому ні? Росія билася безцільно три з половиною роки в війні, для перемоги в якій справжня військова сила мала б зайняти менше тижня", – сказав Трамп, не уточнивши, який саме рік він вважає початком війни: 2014 чи 2022.

Трамп ще раз повторив, що Росія має великі економічні негаразди. 

Трамп вважає, що Росія виглядає як "паперовий тигр" – це термін, яким позначають грізного з вигляду, але нешкідливого супротивника. 

"Коли люди, що живуть у Москві, і всіх цих великих містах, містечках і районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається у цій війні, факт, який майже неможливий для них отримати бензин без черг, і всі ці речі, що відбуваються в їній воєнній економіці, де більшість коштів іде на боротьбу в Україні, яка має великий дух, і тільки покращується, Україна могла би бути здатною повернути країну до оригінальної форми та, хто знає, можливо навіть піти далі!" – сказав він. 

Трамп додав, що Путін і Росія – у великій економічній біді, і це час для України діяти. Він побажав обом країнам добра і сказав, що США продовжать постачати зброю НАТО, аби НАТО робила з нею що захоче. 

  • США продають зброю країнам НАТО, аби передавати її Україні.
  • Нинішня заява є першою, коли Трамп сказав, що Україна здатна відвоювати всю територію. 
