Словаччина візьме участь у зустрічі щодо "Стіни дронів"

Єдина країна з сусідів України, яка не буде представлена на зустрічі - Угорщина.

Словаччина візьме участь у зустрічі щодо "Стіни дронів"
Роберт Фіцо на зустрічі з Путіним
Фото: EPA/UPG

Речник Європейської комісії Тома Реньє повідомив новини зустрічі щодо "Стіни дронів", передає Суспільне.

"Я можу підтвердити, що Словаччина тепер додана до списку держав-членів-учасників наради, включаючи сім держав-членів, що розташовані на кордоні, Данію та Україну. Щодо очікувань від зустрічі — то це не просто зустріч, яка має добре виглядати на папері", — сказав Реньє.

Він наголосив, що будівництво стіни з дронів є конкретною потребою, яку Європа "повинна реалізувати зараз".

"Ми очікуємо від держав-членів, які беруть участь у цій зустрічі, твердої прихильності, і ми очікуємо дуже хороших результатів та досягнень", - зазначив Тома Реньє.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс 26 вересня проведе нараду щодо створення "стіни дронів", яка має захищати країни східного флангу ЄС від російських атак.
