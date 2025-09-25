Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rheinmetall збудує завод з виробництва артилерійських боєприпасів у Латвії

Будівництво заводу планують розпочати навесні 2026 року, а виробництво розпочнеться на рік пізніше.

Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Латвія та німецький виробник зброї Rheinmetall AG підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Латвії заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба латвійського Міністерства оборони.

Очікується, що проєкт залучить понад 200 мільйонів євро інвестицій, але протягом 10 років експорт заводу може перевищити три мільярди євро. 

"Латвія послідовно інвестує в свою оборону і в партнерстві зі своїми союзниками. Співпраця з Rheinmetall дає можливість залучити сотні мільйонів євро інвестицій, створити нові робочі місця і надати латвійським компаніям доступ до першокласних технологій. Це зміцнює не лише нашу економіку, а й національну безпеку і колективну оборону НАТО. Я переконана, що інвестиції в нашу національну оборону - це також інвестиції в безпеку і майбутнє нашого народу”, - прокоментувала прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Зазначається, що завод також принесе економічні вигоди завдяки новим робочим місцям і розширенню експортних можливостей, та сприятиме тіснішій інтеграції Латвії в оборонну промисловість ЄС.
