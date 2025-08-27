Rheinmetall побудує у Румунії завод з виробництва пороху

Румунська держава разом з Rheinmetall вироблятиме у Вікторії (округ Брашов) порох, необхідний для оборонної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки Румунії.

Зазначається, що вартість будівництва складає 535 млн євро. Його почнуть будувати в 2026 році, тривалість будівництва складатиме 3 роки.

Очікується, що завод створить 700 прямих робочих місць у регіоні.

Мінекономіки Румунії зауважило, що держава матиме право вето щодо важливих рішень. Румунські постачальники братимуть участь у проекті, а для ліцензій буде встановлена справедлива вартість.