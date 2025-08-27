«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Rheinmetall побудує у Румунії завод з виробництва пороху

Вартість будівництва складає 535 млн євро. 

Фото: EPA/UPG

Румунська держава разом з Rheinmetall вироблятиме у Вікторії (округ Брашов) порох, необхідний для оборонної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки Румунії.

Зазначається, що вартість будівництва складає 535 млн євро. Його почнуть будувати в 2026 році, тривалість будівництва складатиме 3 роки. 

Очікується, що завод створить 700 прямих робочих місць у регіоні.

Мінекономіки Румунії зауважило, що держава матиме право вето щодо важливих рішень. Румунські постачальники братимуть участь у проекті, а для ліцензій буде встановлена справедлива вартість.
