США закликають Данію “заспокоїтися” щодо “таємної операції американців в Гренландії”

Джерела данської громадської телерадіокомпанії DR стверджували, що метою операцій було сприяння відокремленню Гренландії від Данії ‒ на користь США.

Літак United Airlines готується до посадки в аеропорту міста Нуук у Гренландії

США закликали Данію “заспокоїтися” після того, як високопоставленого американського дипломата в Копенгагені викликали через заяви про проведення американцями таємних операцій у Гренландії.

Про це повідомляє BBC.

Данська громадська телерадіокомпанія DR цитувала джерела, які стверджували, що метою операцій було сприяння відокремленню Гренландії від Данії ‒ на користь США. На кого саме працювали учасники цих операцій ‒ джерело не уточнює.

Посадовець Білого дому не підтвердив факт проведення кампанії впливу, зазначивши: “Ми вважаємо, що данцям потрібно заспокоїтися”.

Міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен Данії заявив, що “будь-яка спроба втрутитися у внутрішні справи Королівства, звичайно, буде неприйнятною”.

Данська розвідка попередила, що Гренландія є мішенню “різних видів кампаній впливу”.

Речник Державного департаменту США заявив, що тимчасовий повірений у справах Марк Штро мав зустріч з Міністерством закордонних справ, додавши, що “розмова була продуктивна”, яка “підтвердила міцні зв'язки” між Гренландією, Данією та США.

Речник не зміг коментувати “дії приватних громадян США в Гренландії”, але підкреслив, що США завжди поважали право народу Гренландії “визначати своє власне майбутнє”.