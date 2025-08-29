Колишню першу леді Південної Кореї звинуватили у хабарництві

Це перший таки випадок в історії країни.

Кім Кеон Хі, дружину поваленого колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, звинуватили у хабарництві серед інших злочинів, повідомляє DW з посиланням на прокурорів.

Це перший випадок в історії країни, коли першій леді висунуто обвинувачення.

Ці звинувачення є частиною ширшого розслідування короткочасного оголошення Юном воєнного стану у грудні минулого року, через яке країна опинилася у політичній кризі. Прокурори, під керівництвом нового ліберального уряду на чолі з президентом Лі Дже Мьоном, розпочали три спеціальні розслідування, спрямовані проти оточення Юна.

І Юн, і Кім зараз перебувають у в'язниці, а колишній президент вже проходить суд за звинуваченнями, зокрема у заколоті.Колишнього міністра оборони, міністра безпеки та кількох інших високопоставлених військових командирів і поліцейських також заарештували за їхню участь у невдалому захопленні влади.

Обвинувачення стверджує, що Кім порушила Закон про політичні фонди, Закон про ринки капіталу та брала хабарі за посередництво.

Прокурори стверджують, що колишня перша леді 58 разів безкоштовно отримувала дані опитувань для Юна під час президентських виборів 2022 року. Також кажуть, що вона використала свій вплив, щоб допомогти члену партії отримати партійний квиток. Окрім цього, вона стикається з звинуваченнями в маніпуляціях з акціями та отриманні хабарів, таких як діамантове кольє та сумки Chanel.

Адвокати Кім заперечують звинувачення, називаючи повідомлення про хабарництво безпідставними спекуляціями. Кім може бути ув'язнена на роки, якщо звинувачення, висунуті проти неї, доведуть у суді.

Слідчі висунули звинувачення приблизно через два місяці після початку спеціального розслідування та через два тижні після того, як Кім затримали за спеціальним ордером.

Спеціальні прокурори також висунули звинувачення колишньому прем'єр-міністру Хан Док за сприянням колишньому президенту та лжесвідченням.