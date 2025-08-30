Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСвіт

Держдепартамент США підтвердив блокування поїздки палестинського лідера на сесію Генасамблеї ООН

На цій сесії Франція хотіла визнати Палестину державою.

Держдепартамент США підтвердив блокування поїздки палестинського лідера на сесію Генасамблеї ООН
Фото: EPA/UPG

США не дозволили палестинському президенту Махмуду Аббасу відвідати сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. Візи скасували для нього і ще близько 80 посадовців Палестини, пише BBC

Держсекретар Марко Рубіо звинуватив їх в підриванні мирних зусиль і прагненні "одностороннього визнання ймовірної Палестинської держави". Заборона на поїздку відбулася на тлі зусиль Франції стосовно визнання на цій сесії Палестинської держави. 

Адміністрація Дональда Трампа не схвалює це, як і Ізраїль.

Раніше посол Палестини при ООН Ріял Мансур казав, що голова їхньої делегації, президент Аббас, зустрінеться з главами держав і урядів у США. Та згодом з'ясувалося, що ні Аббасу, ні ще восьмидесяти посадовцям цього не дозволено.

Рубіо заявив, що палестинські представники в місії ООН у Нью-Йорку можуть бути присутніми на зустрічах відповідно до Угоди про штаб-квартиру ООН – документа, який регулює питання щодо діяльності ООН у США.

Однак незрозуміло, чи відмова у видачі або скасування віз з боку США відповідає цьому документу, в якому зазначено, що вони не повинні перешкоджати присутності іноземних посадовців у Нью-Йорку, "незалежно від відносин" між відповідними урядами та США.

Офіс президента Палестини заявив, що здивований рішенням стосовно віз і вважає, що воно "явно суперечить міжнародному праву та Угоді про штаб-квартиру, особливо враховуючи, що Держава Палестина є членом-спостерігачем в ООН". 

  • Близько 147 країн зі 193 членів ООН наразі визнають або планують визнати палестинську державу. Одинадцять із 27 країн-членів ЄС вже визнали палестинську державність, включно з Іспанією, Румунією, Швецією, Ірландією. Україна визнала Палестину державою ще в 1988 році.
  • В 1947 році ООН ухвалила резолюції про створення двох держав: Ізраїлю та Палестини. Перша була створена, а друга опинилася без визначеної території. Палестинські угруповання почали війну проти Ізраїлю терористичними методами. Згодом Ізраїль і "Організація визволення Палестини" підписали угоду, відповідно до якої ворогування між сторонами мало припинитися, а ОВП отримала частину території на Західному березі річки Йордан і Смугу Гази. Саме там створили Палестинську національну адміністрацію. Сторони не змогли реалізувати мирні домовленості до кінця, а зараз ПНА контролює лише частину території Західного берегу річки Йордан. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies