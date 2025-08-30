Держдепартамент США підтвердив блокування поїздки палестинського лідера на сесію Генасамблеї ООН

США не дозволили палестинському президенту Махмуду Аббасу відвідати сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. Візи скасували для нього і ще близько 80 посадовців Палестини, пише BBC.

Держсекретар Марко Рубіо звинуватив їх в підриванні мирних зусиль і прагненні "одностороннього визнання ймовірної Палестинської держави". Заборона на поїздку відбулася на тлі зусиль Франції стосовно визнання на цій сесії Палестинської держави.

Адміністрація Дональда Трампа не схвалює це, як і Ізраїль.

Раніше посол Палестини при ООН Ріял Мансур казав, що голова їхньої делегації, президент Аббас, зустрінеться з главами держав і урядів у США. Та згодом з'ясувалося, що ні Аббасу, ні ще восьмидесяти посадовцям цього не дозволено.

Рубіо заявив, що палестинські представники в місії ООН у Нью-Йорку можуть бути присутніми на зустрічах відповідно до Угоди про штаб-квартиру ООН – документа, який регулює питання щодо діяльності ООН у США.

Однак незрозуміло, чи відмова у видачі або скасування віз з боку США відповідає цьому документу, в якому зазначено, що вони не повинні перешкоджати присутності іноземних посадовців у Нью-Йорку, "незалежно від відносин" між відповідними урядами та США.

Офіс президента Палестини заявив, що здивований рішенням стосовно віз і вважає, що воно "явно суперечить міжнародному праву та Угоді про штаб-квартиру, особливо враховуючи, що Держава Палестина є членом-спостерігачем в ООН".