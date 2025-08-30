Держдепартамент США підтвердив блокування поїздки палестинського лідера на сесію Генасамблеї ООН

США не дозволили палестинському президенту Махмуду Аббасу відвідати сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. Візи скасували для нього і ще близько 80 посадовців Палестини, пише BBC.
Держсекретар Марко Рубіо звинуватив їх в підриванні мирних зусиль і прагненні "одностороннього визнання ймовірної Палестинської держави". Заборона на поїздку відбулася на тлі зусиль Франції стосовно визнання на цій сесії Палестинської держави.
Адміністрація Дональда Трампа не схвалює це, як і Ізраїль.
Раніше посол Палестини при ООН Ріял Мансур казав, що голова їхньої делегації, президент Аббас, зустрінеться з главами держав і урядів у США. Та згодом з'ясувалося, що ні Аббасу, ні ще восьмидесяти посадовцям цього не дозволено.
Рубіо заявив, що палестинські представники в місії ООН у Нью-Йорку можуть бути присутніми на зустрічах відповідно до Угоди про штаб-квартиру ООН – документа, який регулює питання щодо діяльності ООН у США.
Однак незрозуміло, чи відмова у видачі або скасування віз з боку США відповідає цьому документу, в якому зазначено, що вони не повинні перешкоджати присутності іноземних посадовців у Нью-Йорку, "незалежно від відносин" між відповідними урядами та США.
Офіс президента Палестини заявив, що здивований рішенням стосовно віз і вважає, що воно "явно суперечить міжнародному праву та Угоді про штаб-квартиру, особливо враховуючи, що Держава Палестина є членом-спостерігачем в ООН".
- Близько 147 країн зі 193 членів ООН наразі визнають або планують визнати палестинську державу. Одинадцять із 27 країн-членів ЄС вже визнали палестинську державність, включно з Іспанією, Румунією, Швецією, Ірландією. Україна визнала Палестину державою ще в 1988 році.
- В 1947 році ООН ухвалила резолюції про створення двох держав: Ізраїлю та Палестини. Перша була створена, а друга опинилася без визначеної території. Палестинські угруповання почали війну проти Ізраїлю терористичними методами. Згодом Ізраїль і "Організація визволення Палестини" підписали угоду, відповідно до якої ворогування між сторонами мало припинитися, а ОВП отримала частину території на Західному березі річки Йордан і Смугу Гази. Саме там створили Палестинську національну адміністрацію. Сторони не змогли реалізувати мирні домовленості до кінця, а зараз ПНА контролює лише частину території Західного берегу річки Йордан.