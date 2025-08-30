Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Генпрокурорка США звільнила співробітницю Мін'юсту за непристойний жест на адресу Нацгвардії

Це вже друге звільнення, яке Пем Бонді провела у зв'язку з поведінкою. 

Виступ Пем Бонді після складення присяги, Вашингтон, 5 лютого 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Генеральна прокурорка США Пем Бонді звільнила співробітницю Департаменту юстиції через звинувачення в демонстрації непристойн жесту бійцям Національної гвардії, відправлених до Вашингтона за рішенням президента. Про це пише NBC.

Згідно з документом, надісланим Бонді, звільнили співробітницю Мін'юсту Елізабет Бакстер, яка працювала помічником юриста у Відділі охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. У Міністерстві повідомили NBC, що Бакстер помітили за неодноразовою демонстрацією вульгарного жесту і вигуків на адресу нацгвардійців. 

Фото: New York Post
Це вже друге за поточний місяць звільнення, яке генеральна прокурорка провела в Мін'юсті через неналежну поведінку. Декілька тижнів тому вона звільнила помічника юриста департаменту. Камера зафіксувала, як він кидав бутерброд у співробітника митної та прикордонної служби біля популярного нічного клубу у Вашингтоні. Вона написала тоді: "Ви НЕ працюватимете в цій адміністрації, якщо не поважатимете наш уряд та правоохоронні органи".

Звільнення Бакстер прокоментував речник Міністерства юстиції Гейтс МакГавік.

"Якщо ви не підтримуєте правоохоронні органи, Міністерство юстиції може вам не підійти", – написав він в соцмережах. 

  • Президент Дональд Трамп вирішив посилити заходи безпеки у Вашингтоні. Бійцям Нацгвардії дозволили носити зброю, аби застосовувати її в випадках загрози. Розгортання військ є частиною зусиль Трампа, спрямованих на обхід місцевих правоохоронних органів у питанні боротьби зі злочинністю в містах, які очолюють демократи. Раніше президент назвав свої накази “Днем визволення”, стверджуючи, що місто потребує порятунку від “злочинності, кровопролиття та безладу”.

  • Однак федеральні дані суперечать твердженню Трампа, оскільки статистика показує, що рівень насильницької злочинності у Вашингтоні перебуває на 30-річному мінімумі. Критики кажуть, що ці цифри показують, що немає надзвичайної ситуації, яка б вимагала військової присутності у столиці. Мер Вашингтона Мюріел Боузер назвала це “авторитарним поштовхом”.
