Генпрокурорка США звільнила співробітницю Мін'юсту за непристойний жест на адресу Нацгвардії

Генеральна прокурорка США Пем Бонді звільнила співробітницю Департаменту юстиції через звинувачення в демонстрації непристойн жесту бійцям Національної гвардії, відправлених до Вашингтона за рішенням президента. Про це пише NBC.

Згідно з документом, надісланим Бонді, звільнили співробітницю Мін'юсту Елізабет Бакстер, яка працювала помічником юриста у Відділі охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. У Міністерстві повідомили NBC, що Бакстер помітили за неодноразовою демонстрацією вульгарного жесту і вигуків на адресу нацгвардійців.

Це вже друге за поточний місяць звільнення, яке генеральна прокурорка провела в Мін'юсті через неналежну поведінку. Декілька тижнів тому вона звільнила помічника юриста департаменту. Камера зафіксувала, як він кидав бутерброд у співробітника митної та прикордонної служби біля популярного нічного клубу у Вашингтоні. Вона написала тоді: "Ви НЕ працюватимете в цій адміністрації, якщо не поважатимете наш уряд та правоохоронні органи".

Звільнення Бакстер прокоментував речник Міністерства юстиції Гейтс МакГавік.

"Якщо ви не підтримуєте правоохоронні органи, Міністерство юстиції може вам не підійти", – написав він в соцмережах.

Президент Дональд Трамп вирішив посилити заходи безпеки у Вашингтоні. Бійцям Нацгвардії дозволили носити зброю, аби застосовувати її в випадках загрози. Розгортання військ є частиною зусиль Трампа, спрямованих на обхід місцевих правоохоронних органів у питанні боротьби зі злочинністю в містах, які очолюють демократи. Раніше президент назвав свої накази “Днем визволення”, стверджуючи, що місто потребує порятунку від “злочинності, кровопролиття та безладу”.

Однак федеральні дані суперечать твердженню Трампа, оскільки статистика показує, що рівень насильницької злочинності у Вашингтоні перебуває на 30-річному мінімумі. Критики кажуть, що ці цифри показують, що немає надзвичайної ситуації, яка б вимагала військової присутності у столиці. Мер Вашингтона Мюріел Боузер назвала це “авторитарним поштовхом”.



