Талібан розпочав репресії проти підпільних салонів краси в Афганістані

Закладом дали місяць на закриття. 

Жінки у салоні краси в Кабулі, Афганістан
Фото: EPA/UPG

Талібан видав наказ, спрямований проти підпільних салонів краси, що працюють таємно по всьому Афганістану. Жінок, які керують цими зкладами, попередили, що вони мають один місяць на припинення діяльності, інакше їх заарештують.

Про це пише The Guardian. 

Офіційно всі салони краси були закриті талібами в серпні 2023 року. Це призвело до закриття 12 000 бізнесів і втрати понад 50 000 робочих місць для жінок-косметологинь. Однак таємні салони продовжували працювати в громадах по всій країні.

Тепер таліби заявили, що мають намір виявляти та ліквідовувати такі підпільні заклади, видавши накази лідерам та старійшинам громад по всій країні, аби ті повідомляли "поліцію чеснот і гріхів" про виявлені салони та жінок, які їх утримують.

Відтоді як Талібан захопив владу в Афганістані в серпні 2021 року, жінкам заборонено більшість видів оплачуваної роботи, а дівчатам – відвідувати середню школу чи університет.

Правозахисні організації заявляють, що Талібан запровадив фактичну систему ґендерного апартеїду, яка не дозволяє жінкам брати участь у жодному аспекті суспільного життя.

Окрім закриття салонів краси, спортзалів та інших громадських просторів, жінкам також заборонено гуляти в парках, подорожувати без чоловіка-супровідника, вони мусять повністю закривати тіло, виходячи з дому, і не можуть виступати на публіці.
