Три партії не братимуть участі у парламентських виборах у Молдові

У Молдові три політичні сили, які намагалися оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про недопуск до парламентських виборів, не зможуть брати участь у голосуванні, пише Newsmaker.

Вища судова палата відхилила позови партії Moldova Mare («Велика Молдова») на чолі з Вікторією Фуртунє, партії «Відродження», пов’язаних з утікачем Іланом Шором, а також партії «Центристський союз».

29 серпня ВСП відхилила позов «Відродження», яка намагалася оскаржити відмову ЦВК у реєстрації списку кандидатів. Центрвиборчком, врахувавши рішення Апеляційної палати про обмеження діяльності чотирьох партій, пов’язаних із Шором, відмовив партії у реєстрації.

30 серпня Вища судова палата задовольнила апеляцію ЦВК і відхилила позов партії Moldova Mare. Її заявка була відхилена через порушення гендерної квоти у виборчому списку: після виключення кандидата з непогашеною судимістю співвідношення чоловіків та жінок у списку склало 70% до 30%, замість дозволених 60% до 40%.

Крім того, ВСП відхилила позов партії «Центристський союз Молдови», яку ЦВК не допустив до виборів через невідповідність двох кандидатів критеріям: на момент дедлайну вони перебували у складі іншої політичної сили. Після їх виключення квота представництва у списку знизилася, що стало додатковою підставою для відмови.

Рішення Вищої судової палати є остаточними і не підлягають перегляду.