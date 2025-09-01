​У Афганістані стався землетрус магнітудою 6 балів. Загинули понад 20 людей

У "Талібані" кажуть про сотні загиблих.

У Афганістані поблизу Джелалабаду, п'ятого за величиною міста країни, трапився землетрус магнутудою 6,0. Глибина осередку становила 8 км.

Як пише ВВС із посиланням на місцеву владу, у провінціях Нангархар і Кунар загинуло понад 20 людей, а ще понад 115 отримали поранення.

Наразі важко підтвердити фактичну кількість загиблих через віддаленість постраждалих районів. У "Талібані" кажуть, що загинули чи поранені сотні людей, але це не підтверджено. Представник Талібану, який організовує перевезення тіл загиблих гелікоптерами, повідомив, що в одному селі загинула 21 людина та 35 отримали поранення.

Протягом усієї ночі та рано вранці також сталося кілька афтершоків.

Через зсуви рятувальні операції можуть проводитися лише з повітря через заблоковані дороги.

Уряд "Талібану" звернувся по термінову допомогу до міжнародних гуманітарних організацій.