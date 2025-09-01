Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

​У Афганістані стався землетрус магнітудою 6 балів. Загинули понад 20 людей

У "Талібані" кажуть про сотні загиблих. 

​У Афганістані стався землетрус магнітудою 6 балів. Загинули понад 20 людей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Афганістані поблизу Джелалабаду, п'ятого за величиною міста країни, трапився землетрус магнутудою 6,0. Глибина осередку становила 8 км. 

Як пише ВВС із посиланням на місцеву владу, у провінціях Нангархар і Кунар загинуло понад 20 людей, а ще понад 115 отримали поранення.

Наразі важко підтвердити фактичну кількість загиблих через віддаленість постраждалих районів. У "Талібані" кажуть, що загинули чи поранені сотні людей, але це не підтверджено. Представник Талібану, який організовує перевезення тіл загиблих гелікоптерами, повідомив, що в одному селі загинула 21 людина та 35 отримали поранення.

Протягом усієї ночі та рано вранці також сталося кілька афтершоків.

Через зсуви рятувальні операції можуть проводитися лише з повітря через заблоковані дороги.

Уряд "Талібану" звернувся по термінову допомогу до міжнародних гуманітарних організацій.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies