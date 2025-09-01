​Міністр оборони Польщі закликав "не звикати" до війни Росії проти України

"Ззвикання до війни є найгіршою і найбільшою перемогою імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ході виступу на пам’ятних заходах з нагоди початку Другої світової війни застеріг від звикання до війни проти України, яку розв’язала Росія.

Про це повідомляє Polsat News.

Косіняк-Камиш наголосив, що "незважаючи на втому, труднощі та емоції, ми не можемо ставитися до війни, як до звичайної справи".

"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", – сказав міністр.

Він зазначив, що звикання до війни є "найгіршою і найбільшою перемогою імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".

Крім того, важливим є те, що на полі бою в Україні також вирішується питання безпеки Польщі.

"Я знаю, що з плином часу чутливість зменшується, але державна необхідність не може бути затьмарена втомою чи зневірою. Це зобов'язання перед Вестерплатте і зобов'язання перед людьми Вестерплатте: солдатами Польської армії", – додав Косіняк-Камиш.