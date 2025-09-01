У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Світ

​Міністр оборони Польщі закликав "не звикати" до війни Росії проти України

"Ззвикання до війни є найгіршою і найбільшою перемогою імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".

​Міністр оборони Польщі закликав "не звикати" до війни Росії проти України
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ході виступу на пам’ятних заходах з нагоди початку Другої світової війни застеріг від звикання до війни проти України, яку розв’язала Росія.

Про це повідомляє Polsat News.

Косіняк-Камиш наголосив, що "незважаючи на втому, труднощі та емоції, ми не можемо ставитися до війни, як до звичайної справи".

"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", – сказав міністр.

Він зазначив, що звикання до війни є "найгіршою і найбільшою перемогою імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".

Крім того, важливим є те, що на полі бою в Україні також вирішується питання безпеки Польщі.

"Я знаю, що з плином часу чутливість зменшується, але державна необхідність не може бути затьмарена втомою чи зневірою. Це зобов'язання перед Вестерплатте і зобов'язання перед людьми Вестерплатте: солдатами Польської армії", – додав Косіняк-Камиш. 
