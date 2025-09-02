Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСвіт

Бельгія анонсувала визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН і застосування санкцій проти Ізраїлю на Генасамблеї ООН

Визнання держави завершать лише тоді, коли терористи ХАМАС відпустять заручників, захоплених при атаці на Ізраїль. 

Бельгія анонсувала визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН цього місяця. Міністр закордонних справ Максім Прево написав про це у X, а також пообіцяв санкції проти уряду Ізраїлю.

Він додав, що Бельгія тиснутиме і на Ізраїль, і на терористів ХАМАС. Прево застеріг від проявів антисемітизму і прославляння ХАМАСу. 

“З огляду на гуманітарну трагедію, що розгортається в Палестині, зокрема в Газі, та у відповідь на насильство, скоєне Ізраїлем з порушенням міжнародного права, враховуючи свої міжнародні зобов'язання, включно з обов'язком запобігати будь-якому ризику геноциду, Бельгія була змушена прийняти рішучі рішення стосовно посилення тиску на ізраїльський уряд та терористів ХАМАС. Йдеться не про санкції проти ізраїльського народу, а про забезпечення того, щоб їхній уряд поважав міжнародне та гуманітарне право, і про вжиття заходів для спроби змінити ситуацію на місцях”, – написав Прево в X. 

Він додав, що визнання Палестини буде формалізоване лише тоді, коли ХАМАС відпустить усіх заручників. Лідерів організації оголосять у Бельгії персонами нон грата.

Санкції проти Ізраїлю будуть спрямовані на заборону частини його експорту. Персональних санкцій зазнають два ізраїльські міністри. Імен він їх не озвучив. The Guardian пише, що раніше Канада, Велика Британія і ще низка країн застосували санкції проти міністрів Ітамара Бен-Гвіра (міністр безпеки) і Безалеля Смотріча (міністр фінансів).

Не лише Бельгія, а і Франція раніше анонсувала визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН. США тим часом скасували або не відкрили візи для представників Палестинської національної адміністрації, які хотіли приїхати на Генасамблею. 

Палестинська національна адміністрація – це формування, що мало керувати Палестиною відповідно до домовленостей з Ізраїлем і ООН. Однак частину відведеної для неї території – Смугу Гази – захопили і тримають під контролем терористи ХАМАС. Зараз ПНА може врядувати лише на частині території Західного берегу річки Йордан. 
﻿
