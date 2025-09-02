Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Литві розпочалися військові навчання "Громовий удар"

Вони триватимуть, поки Росія та Білорусь готуватимуться до навчань "Захід-2025". 

У Литві розпочалися військові навчання "Громовий удар"
Ілюстративне фото
Фото: Відас Сташайтіс

Сьогодні Литва розпочинає військові навчання "Громовий удар" за участю близько 17 тисяч литовських та союзних військовослужбовців напередодні навчань Росії та Білорусі "Захід-2025".

Про це повідомляє LRT

"Громовий удар" об'єднає низку інших дрібніших навчань, запланованих у країні, а також щорічні навчання литовської армії - "Інженерний грім 2025", "Залізний вовк 2025 II" і "Сильний гриф 2025".

Двомісячні навчання проходитимуть на військових полігонах та в цивільних умовах. Військові конвої курсуватимуть дорогами країни, а над ними літатимуть військові літаки. Для тренувань використовуватимуть симулятори та звукове обладнання.

"Наша мета - зосередити військову підготовку на забезпеченні того, щоб всі підрозділи досягли і підтримували готовність до виконання завдань плану збройної оборони країни", - зазначив командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас.

За словами військових, навчання безпосередньо пов'язані з реальними планами оборони та підготовкою до їх реалізації. Командування Збройних сил країни, штаби підрозділів і установ ЗС, військові підрозділи і війська, а також військові командири і місцеві органи влади навчатимуться плануванню і виконанню завдань збройної оборони.

Навчання охоплюватимуть період, протягом якого Росія та Білорусь готуватимуться до проведення навчань "Захід-2025", які, за оцінками литовської розвідки, залучать до 30 тис. військовослужбовців.

  • Спільні військові навчання РФ та Білорусі "Захід-2025" пройдуть з 12 по 16 вересня 2025 року. Керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що ці навчання розігруватимуть певні елементи майбутньої війни і є знаком для європейських країн, у першу чергу - для країн Балтії.
  • У липні Білорусь пригрозила "перемістити військові навчання до кордонів ЄС".
  • Росія розпочала повномасштабну війну проти України під час маневрів "Захід-2021". 
