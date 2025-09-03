Літак президента Литви не зміг одразу приземлитися у Вільнюсі через дрон

Літак президента Литви Ґітанаса Науседи не зміг одразу приземлитися у Вільнюсі через дрон. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За даними Flightradar24, борт президента Литви вилетів із Гельсінкі о 19:10 2 вересня, після чого певний час кружляв над центральною частиною країни і лише о 21:17 здійснив посадку у Вільнюсі.

Зазвичай прямий рейс із Гельсінкі до Вільнюса триває приблизно півтори години.

Дрон помітили в районі Лепкальніса поблизу Вільнюса. Кому він належав — наразі невідомо.

Раніше поліція Литви повідомляла про безпілотник, який залетів у країну з Білорусі. Тоді апарат виявився схожим на дрон «Гербера», який російські війська застосовують у війні проти України.

“Можна і далі вдавати, що нічого не відбувається. Час працює, на жаль, проти країн НАТО. Але він ще є для того, аби почати діяти активно першими”, – зауважив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, декілька днів тому Financial Times повідомило, що ймовірна російська атака вивела з ладу навігаційні GPS-сервіси в болгарському аеропорту, через що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти.