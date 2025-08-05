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У Литві виявили безпілотник із вибухівкою, що залетів із Білорусі

Одна з основних версій слідства – випадкове потрапляння дрона на територію Литви.

У Литві виявили безпілотник із вибухівкою, що залетів із Білорусі
дрон у Литві
Фото: ЗС Литви

Генеральна прокуратура Литви повідомила про виявлення безпілотника з вибуховим пристроєм на полігоні Гайжюнай.

Про це заявила генеральний прокурор Ніда Грунскене на пресконференції у вівторок, передає LRT.

За її словами, апарат порушив повітряний простір Литви минулого понеділка — він залетів з боку Білорусі, деякий час перебував над литовською територією, після чого зазнав аварії. Пошуки тривали майже тиждень, і в п’ятницю дрон «Гербера» виявили військові.

Грунскене зазначила, що пристрій містив вибуховий заряд, який фахівці Збройних сил Литви успішно знешкодили на місці. Частини дрона вилучили для подальших експертиз.

«Одна з основних версій слідства – випадкове потрапляння дрона на територію Литви. У зв’язку з цим даний інцидент розслідується в межах досудового розслідування воєнних злочинів в Україні», – сказала генпрокурор.

Грунскене додала, що вивчають і інші версії потрапляння дрона на литовську територію.

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалене підтвердила, що протягом короткого часу в країну залетіли два безпілотники.

«Основна версія полягає в тому, що в Литву вторгся дезорієнтований безпілотник, запущений Росією по Києву, але через успішну оборону він був дезорієнтований і опинився на території Литви», – сказала Шакалене.

За її словами, Литва звернеться до генерального секретаря НАТО щодо цих інцидентів.

  • Днями литовське Міністерство закордонних справ вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі у Вільнюсі у зв'язку з незаконним проникненням безпілотника до країни 28 липня.
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