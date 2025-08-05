Таїланд схвалив закупівлю винищувачів Gripen

Кілька днів тому ВПС країни використали шведські винищувачі у смертельному прикордонному зіткненні із сусідньою Камбоджею.

Уряд Таїланду схвалив закупівлю чотирьох шведських винищувачів Gripen у межах модернізації своїх збройних сил, пише Bloomberg.

Кілька днів тому ВПС країни використали винищувачі шведського виробництва у смертельному прикордонному зіткненні із сусідньою Камбоджею.

Кабінет міністрів погодив придбання винищувачів Gripen E/F у Saab AB на суму 19,5 мільярда бат (600 мільйонів доларів США), повідомили у ВПС Таїланду. У червні ВПС Таїланду оголосили про плани придбати загалом 12 винищувачів протягом 10 років.

Командувач ВПС Таїланду Панпакді Паттанакул має підписати угоду про купівлю з Saab 25 серпня.

Винищувачі Gripen замінять застарілий парк винищувачів F-16 американського виробництва ВПС Таїланду, які також використовувалися для ударів по камбоджійських військових об'єктах під час п'ятиденного зіткнення, в якому загинуло понад 40 людей і сотні тисяч мирних жителів були змушені залишити свої домівки по обидва боки кордону.

Відтоді дві країни досягли угоди про припинення вогню, яку підтримує США, і цього тижня високопосадовці служб безпеки проводять переговори, щоб обговорити заходи щодо подальшої деескалації напруженості.

Два роки тому США відхилили заявку Таїланду на придбання винищувачів-невидимок F-35A, посилаючись на тривалий період очікування та необхідність значних інвестицій в інфраструктуру та навчання. США визнали Таїланд основним союзником поза НАТО у 2003 році, одним із двох союзників, яких вони мають у Південно-Східній Азії ‒ разом із Філіппінами.

Кабінет міністрів Таїланду також схвалив зміни до угоди про закупівлю підводних човнів з Китаєм 2017 року, що дозволяють використовувати двигун китайського виробництва замість німецької моделі, спочатку зазначеної в контракті. Термін будівництва підводного човна класу S26T класу Yuan також було продовжено на 1217 днів.