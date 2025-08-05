ЗМІ: Нетаньягу вимагає повної окупації Гази, армія проти

Шеф МОССАДу та міністр закордонних справ також не згодні.

За інформацією видання The Times of Israel, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаяньгу вимагає повної окупації Смуги Гази у відповідь на невдачу переговорного процесу з палестинським угрупованням ХАМАС.

Наразі ізраїльські війська контролюють близько 75% анклаву, проте очільник уряду хоче, щоб решту території також було відвойовано. Проте керівництво ЦАХАЛу не погоджується з цим планом: за словами армійців, повна ліквідація ХАМАСу та його інфраструктури в Газі може затягнутися на роки.

Також військові попереджають, що наближення воєнних дій до місць утримування ізраїльських заручників збільшує ризик того, що ХАМАС наважиться їх стратити.

Окрім армійської верхівки, не погодилися з планом Нетаньягу також шеф розвідки МОССАД Давид Барнеа та міністр закордонних справ Гідеон Саар.