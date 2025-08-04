FT: Ізраїль погрожує розширити військовий наступ у Газі

Ізраїль погрожує розширити свій військовий наступ на додаткові райони Гази, намагаючись посилити тиск на ХАМАС і змусити бойовиків звільнити всіх ізраїльських заручників, яких вони все ще утримують, пише Financial Times.

Ізраїльський чиновник заявив, що уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу "веде діалог" з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо цієї суперечливої пропозиції.

За словами чиновників, це, ймовірно, лише посилить світове засудження Ізраїлю, наступальна операція якого, згідно з даними місцевої влади, забрала життя понад 60 тисяч людей.

Ізраїльські обмеження на надання допомоги також призвели до того, що анклав із населенням 2,1 мільйона опинився в стані, який міжнародні спостерігачі називають голодом.

"Формується розуміння того, що ХАМАС не зацікавлений в угоді, і тому прем'єр-міністр наполягає на звільненні заручників [одночасно переходячи до] військового рішення", — заявив чиновник.

Це буде "поєднуватися з наданням гуманітарної допомоги в райони за межами зон бойових дій і, наскільки це можливо, в райони поза контролем ХАМАС".

Переговори щодо 60-денного перемир'я провалилися минулого місяця після того, як США та Ізраїль відкликали своїх переговірників з Дохи та звинуватили ХАМАС у посиленні своїх вимог щодо масштабів виведення військ Ізраїлю з Гази та кількості палестинських в'язнів, яких потрібно звільнити з ізраїльських в'язниць.

Зі свого боку, ХАМАС заявляв, що хоче гарантій, що будь-яка угода призведе до припинення війни, чого Нетаньягу відмовляється надати.

З моменту провалу переговорів уряд Нетаньяху обговорював розширення військового наступу на місто Газа та центральний регіон смуги, звідки більшість населення території було примусово евакуйовано.

Ізраїльські військові наразі контролюють близько 75% Гази, значна її частина перетворена на руїни. Розширений наступ у решті населених пунктів території, ймовірно, завдасть серйозних наслідків цивільному населенню та змусить сотні тисяч людей знову евакуюватися.

Другий ізраїльський чиновник заявив, що жодного офіційного рішення щодо подальших кроків Ізраїлю не було прийнято, а засідання кабінету безпеки Нетаньягу має відбутися 5 серпня. За словами чиновника, ці заяви також мали на меті посилити тиск на ХАМАС, щоб змусити його повернутися до переговорів.