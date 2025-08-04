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Сенат схвалив Ендрю Паздера на посаду посла США в ЄС

Під час першого президентства Трампа Паздер відмовився від посади міністра праці на тлі обвинувачень у домашньому насильстві.

Сенат схвалив Ендрю Паздера на посаду посла США в ЄС
Ендрю Паздер
Фото: aa.com.tr

Сенат США схвалив на посаду посла країни в Європейському Союзі Ендрю Паздера ‒ кандидатуру президента Дональда Трампа, пише видання The Hill.

Паздера затвердили 53 голосами “за”, 44 законодавці були “проти”. Його підтримали більшість республіканців, а також сенатори-демократки від Нью-Гемпшира Меггі Хассан та Джин Шахін.

Президент Трамп обрав Паздера своїм кандидатом на посаду головного дипломата американців в ЄС у січні, заявивши, що той “чудово впорається” з роботою посла.

Під час першого президентства Трампа Паздер відмовився від посади міністра праці. У 2017 році Паздер відкликав свою кандидатуру на цю посаду до слухань щодо затвердження. Кілька сенаторів-республіканців звинуватили його у домашньому насильстві та працевлаштуванні іммігрантки без легального статусу. Він ці обвинувачення відкинув, а його колишня дружина відмовилася від своїх заяв.

  • Паздер ‒ колишній головний виконавчий директором CKE Restaurants, материнської компанії Hardee's та Carl's Jr. Цю посаду він обіймав з вересня 2000 року по березень 2017 року.
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