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Унаслідок обвалу шахти в Чилі загинуло 5 шахтарів

Зниклих шахтарів шукала команда зі 100 рятувальників.

Унаслідок обвалу шахти в Чилі загинуло 5 шахтарів
Фото: EPA/UPG

У Чилі через кілька днів після обвалу тунелю на найбільшій у світі мідній шахті знайшли тіла п’ятого та останнього зниклого шахтаря, повідомляє DW.

Рятувальники викопали два десятки метрів підземних ходів, щоб дістати тіла шахтарів.

У четвер частина мідної шахти Ель-Тенієнте обвалилася після землетрусу магнітудою 4,2, унаслідок якого спочатку загинула одна людина та дев'ять інших отримали поранення. Після землетрусів та часткового обвалу тунелю п'ять шахтарів опинилися під пасткою, а роботи в тунелі були призупинені.

Досі невідомо, чи був землетрус мав природню причину чи пояснюється гірничою діяльністю.

Зниклих шахтарів шукала команда зі 100 рятувальників.

Державна гірничодобувна компанія Codelco, яка експлуатує тунелі, виявила першого робітника, що опинився під пасткою, у суботу, а інших чотирьох – у неділю. Голова Codelco Максімо Пачеко повідомив про скликання міжнародних експертів для розслідування та визначення того, “що ми зробили неправильно”.

Гірничодобувна промисловість Чилі є однією з найбезпечніших у світі. Згідно з даними Національної служби геології та гірничої справи Чилі ‒ з рівнем смертності 0,02% минулого року.
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